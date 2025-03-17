وزيرة التضامن: ارتفاع أعداد المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4.7 مليون

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية تقدمها العديد من الجهات والهيئات؛ وفي مقدمتها وزارات التضامن والتموين والعمل والصحة والسكان.

وأعلنت مرسي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه تم مضاعفة الأُسر المستفيدة للدعم النقدي، حتى وصل إلى 4.7 مليون مستفيد في 2025.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائمًا الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرةً إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي.

وأكد الوزيرة أن الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدستور المصري نص صراحةً على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين، مؤكدةً أن هناك تكاملًا بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت مرسي أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة أمان للأسر الأولى بالرعاية، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية.