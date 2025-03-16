وزير العمل يلتقي الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات

كتب- محمد عبدالناصر:

إستقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،السيد ديفيد نبيل يعقوب ،الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس"، لبحث سُبل التعاون في المجالات ذات الإهتمام المُشترك.

تناقش الجانبان في دراسة مقترح بروتوكول تعاون ثلاثي بين “الوزارة” و”الأكاديمية” و “الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،لتدريب ورفع مهارات الكوادر المصرية ،وتأهيلها لإحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي ،حيث تمتلك تلك الجهات الثلاثة مراكز ،ومنظومة تدريب مهني ،وبرامج تمويلية وتدريبية بشأن تأهيل الشباب ،ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،ببدائل عملية ،وتنمية المهارات لمواجهة كافة التحديات والمُتغيرات التي تواجه سوق العمل.

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