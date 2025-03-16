إقبال كبير على حفل ياسين التهامي في ماسبيرو بحضور الأزهري والمسلماني

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حظي حفل (ليلة في حب الرسول) والذي أحياه الشيخ ياسين التهامي بمسرح التليفزيون بإقبال كبير، حيث امتلأت القاعة والشرفات قبل أن يبدأ الحفل الذي استمر ساعتين بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني.

شهد الحفل مشاركة عدد من المسؤولين والسفراء ورؤساء التحرير والمراسلين ، وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام وفي مقدمتهم الأمين العام مجدي لاشين، ورئيسة التليفزيون نائلة فاروق، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة أسامة البهنسي ، ورئيس قطاع الأخبار أيمن الحبال.

وبدأ الحفل الذي قدمه الإعلامي حسن الشاذلي وافتتحه بالتلاوة الشيخ أحمد نعينع، أعقبه تكريم الفنان سامح حسين على برنامجه الرمضاني (قطايف) كما شهد الحفل تكريم الشيخ ياسين التهامي قبل أن يقدمه الفنان سامح الصريطي للجمهور.