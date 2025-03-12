تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهَين بمنطقة محطة طنطا

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة السكك الحديدية تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة- الإسكندرية في منطقة محطة طنطا في الاتجاهين على الخط النازل.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي لحين الانتهاء من الاستعداد بالخط الطالع، وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها على الخطَّين الطالع والنازل.



كانت هيئة السكك الحديدية أعلنت في وقت سابق اليوم أنه أثناء مسير قطار رقم 910 مكيف، القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، حدث عند دخوله محطة طنطا، خروج جرار وعدد 4 عربات عن القضبان، دون وقوع أية إصابات أو وفيات بين الركاب.

وقالت الهيئة، في بيان عاجل لها اليوم، إنه على الفور تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش، لإعادة الجرار والـ٤ عربات على القضبان، وجار الاستعداد بالسكة الطوالي، وإعادة تشغيل الحركة.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلًّا من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، بالتوجه إلى موقع الحادث، وتشكيل لجنة فنية؛ لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الجرار، والـ٤ عربات عن القضبان.