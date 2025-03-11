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تزامنًا مع ليلة النصف من رمضان.. ظاهرة فلكية نادرة غير مرئية في مصر

10:00 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

خسوف كلي للقمر

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

يشهد العالم يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025، الذي يتزامن مع موعد بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1446هـ، خسوفًا كليًا للقمر، حيث يغطي ظل الأرض حوالي 118% من سطح القمر، وتُعتبر هذه الظاهرة فلكية نادرة ومثيرة للاهتمام، حيث يتم الظل الأرضي بشكل كامل على القمر في ظاهرة فلكية تحدث في فترات متباعدة.

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، بشكل قاطع أنه لا يمكن رؤية خسوف القمر في مصر. ومع ذلك، يمكن متابعة الظاهرة في بعض المناطق التي يظهر فيها القمر وقت حدوث الخسوف، والتي تشمل، أوروبا، وجزء كبير من آسيا وجزء من أستراليا، وجزء كبير من أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية.

مدة خسوف القمر الكلي في 2025

أشار المعهد إلى أن إجمالي مدة الخسوف ستكون حوالي 6 ساعات و3 دقائق منذ بدايته وحتى نهايته، وتُقسم مراحل الخسوف على النحو التالي:

مدة الخسوف الجزئي بالكامل: حوالي 3 ساعات و38 دقيقة.

مدة الخسوف الكلي فقط: حوالي ساعة و5 دقائق.

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