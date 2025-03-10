البرلمان يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته البرلمانية المنعقدة حاليًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام ضمن مشروع قانون العمل الجديد.

تفاصيل المادة 37 (أصلها المادة 36)

تنص المادة 37 من القانون على التزام المنشآت المشار إليها في المادة 35 بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال.

ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

كما يُلزم القانون هذه المنشآت بتقديم السجل إلى الجهة الإدارية المختصة عند طلبه، بالإضافة إلى إخطار هذه الجهة ببيان يشمل:

- إجمالي عدد العاملين في المنشأة.

- عدد الوظائف المشغولة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

- الأجر الذي يتقاضاه كل منهم.

ويتم تقديم هذه البيانات وفقًا للنموذج والموعد المحددين بقرار من الوزير المختص.

تفاصيل المادة 38 (أصلها المادة 37)

وفقًا للمادة 38، تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بتزويد الوزارة المختصة بالبيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، على أن يتم ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا.

كما يلزم القانون أصحاب الأعمال أو ممثليهم بالتعاون مع الجهة الإدارية المختصة من خلال استيفاء استمارات جمع البيانات إلكترونيًا أو ورقيًا، مع التأكيد على بذل العناية الواجبة لضمان تقديم المعلومات المطلوبة بدقة.

دور الوزارة المختصة

تتحمل الوزارة المختصة مسؤولية جمع البيانات المتعلقة بسوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما يتوجب عليها إصدار تقارير دورية قطاعية أو جغرافية تحدد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ورصد أي تغيرات قد تطرأ على السوق.

أهمية هذه المواد في دعم ذوي الإعاقة والأقزام

يُعتبر إقرار هذه المواد خطوة مهمة في تعزيز حقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل سوق العمل، حيث يضمن القانون توفير فرص متساوية لهم، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والتوثيق لضمان التزام المنشآت بهذه الحقوق.

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