رئيس البرلمان لنواب المعارضة: أول مرة أرى تنسيقًا بين اليمين واليسار

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مداعبةً من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنواب المعارضة، قائلًا: "أول مرة أشوف تنسيقًا بين اليمين واليسار".

جاء ذلك بعد استعراض التعديلات المقدمة من النائبَين عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع، ومحمد عبد العليم داود، عضو حزب الوفد.

وأشار رئيس المجلس إلى وجود تشابه في التعديلات المقدمة من النائبَين ومبرراتها؛ لدرجة تصل إلى حد التطابق التام، حيث أفاد النائب محمد عبد العليم داود وجود تنسيق بين المعارضة في التعديلات، مشيرًا إلى أنه آن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها؛ الأمر الذي عقب عليه جبالي قائلاً: (أول مرة أشوف تنسيقاً بين اليمين واليسار).

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