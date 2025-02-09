هالة السعيد: كورونا كشفت فجوات النظام الصحي العالمي

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إن جائحة كورونا أبرزت فجوات النظام الصحي العالمي والتفاوت في تقديم الخدمات الصحية سواءً بين الدول وبعضها أو بين الأقاليم داخل الدولة الواحدة.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأضافت هالة السعيد إن جائحة كورونا كانت أزمة كاشفة لأهمية قطاع الصحة والطبيعة المتشابكة لهذا القطاع مع باقي القطاعات التنموية خصوصا في ضوء ما نتج عنها من تداعيات اقتصادية غير مسبوقة ضربت جميع القطاعات وبكل دول العالم.

وتابعت: "يمثل قطاع الصحة أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة الأممية، وتحديدا الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاهة" بل ينظر إليه باعتباره الركيزة الأساسية لتفعيل وتحقيق باقي الأهداف الأممية الـ 17".

وأوضحت أن الصحة الجيدة تمثل الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وهي المحرك للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمجتمعات.

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