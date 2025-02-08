عبد الله رشدي: أتبنى فكر أهل السنة والجماعة.. وهذا موقفي من الأشاعرة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد عبد الله رشدي، إمام وخطيب وباحث في شؤون الأديان والمذاهب، أنه يتبنى فكر أهل السنة والجماعة في إجماله، موضحًا أن الأزهر الشريف يدرس مذاهبهم المختلفة، سواء كانت الأشعرية أو الحنبلية.

وفي رد على سؤال "هل أنت أشعري؟"، أشار "رشدي"، إلى أنه يأخذ من مجمل معتقدات أهل السنة والجماعة، ولا يقتصر على مذهب بعينه. وأوضح أن هدف الجميع هو نصرة العقيدة الصحيحة.

ولفت إلى أن الانقسامات بين المدارس الفكرية ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة لانتشار الفرق المخالفة مثل الجهمية والمعتزلة، مما دفع أهل السنة للرد عليهم.

كما تحدث "رشدي"، عن الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة بشكل عام، مبينًا أن الإمام أحمد بن حنبل كان من أوائل من تصدوا لأفكار المعتزلة في زمنه، وتبنى الإمام أبو الحسن الأشعري نفس النهج للرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم.

وأوضح أن الاختلاف بين الإمام الأشعري والإمام أحمد كان في استخدام علم الكلام والمنطق كوسيلة للرد على أهل البدع، حيث تبنّى الأشاعرة هذا الأسلوب، بينما رفضه الإمام أحمد تمامًا.

وأكد رشدي أن الهدف المشترك بين الإمام أحمد والإمام الأشعري كان دائمًا نصرة العقيدة الصحيحة.

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