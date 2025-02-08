مرتبات العاملين في القطاع الخاص.. "القومي للأجور" يجتمع غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المجلس القومي للأجور سيجتمع غدًا الأحد 9 فبراير 2025 لمناقشة ملف تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف "البدوي"، في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، أن الاجتماع سيكون نقاشيًا حول الحد الأدنى للأجور ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 8 يناير الماضي الموافق 2025، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد هذه الحزمة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان

خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء، بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، الخميس 6 فبراير 2025، طالب الحضور بضرورة تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، لضمان تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.

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