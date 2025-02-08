عبدالمنعم سعيد يكشف حقيقة مشروع توريث الحكم لجمال مبارك

كتب-عمرو صالح:



كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ عن حقيقة مشروع توريث الحكم لجمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك قبل ثورة 25 يناير التي إعتبرها البعض صخرة تحطم المشروع والقضاء عليه.

وقال "سعيد"، خلال حواره مع مصراوي، إنه لم يكن هناك أي مشروع أو خطة لوصول لجمال مبارك للوصول لحكم البلاد موضحا أنها بدعة تم اختراعها في بعض وسائل الإعلام الممولة من الخارج وذلك بسبب تولي مبارك مناصب قيادية بالحزب الوطني.

وأشار سعيد إلى أن الوضع السياسي لجمال مبارك كان أحد النقاط الإيجابية للنظام حيث أنه كان قناة تواصل بين القوى الوطنية والرئاسة قائلا " من وجهة نظري أمر إيجابي لأنه كان همزة وصل جيدة بين رئاسة الجمهورية والقوى السياسية واستطاع أن يحقق بعض الإصلاحات السياسية".

وأوضح سعيد أن جمال مبارك لعب دور هام في تحقيق بعض الإصلاحات السياسية التي كانت تطالب بها القوى السياسية في ذلك الحين وقال "من بين التغيرات في الحياة السياسية التي كان لجمال مبارك دور كبير بها تعديل مواد الدستور المتعلقة بالحكم حيث كان قبل 2005 يتبع نظام الاستفتاء وبعدها أصبح نظام الإنتخابات الرئاسية الذي يتيح التعددية:

واختتم سعيد: فضلا عن الإصلاحات الإقتصادية التي نفذها جمال مبارك حيث كان القطاع الخاص يمثل نسبة 70% من الاقتصاد القومي مما مكن مصر في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية 2010 أن تحقق معدلات نمو 6.5 %.

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