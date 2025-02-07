أسعار عمرة رمضان 2025.. شروط إصدار الباركود

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار رحلات العمرة خلال شهر رمضان المقبل 1446 هـ، سواء الاقتصادية منها أو الخمس نجوم.

العمرة الاقتصادية والخمس نجوم

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار عمرة رمضان الاقتصادية ستتراوح بين 40 ألف إلى 48 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار برامج العمرة الخمس نجوم "هاي سيزون" من 300 ألف جنيه، وتصل في بعض الحالات إلى 500 ألف جنيه، وفقًا للخدمات المقدمة والإقامة الفندقية.

موعد آخر رحلات العمرة لهذا العام

وكشف عضو غرفة شركات السياحة أن شهر شوال المقبل سيكون موعد آخر الرحلات لموسم العمرة الحالي، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المعتمرين حتى الآن اقترب من نصف مليون معتمر.

اشتراطات إصدار باركود العمرة

وأكد "وحيد" أن إصدار الباركود الخاص بالعمرة لا يتم إلا من خلال برنامج معتمد لدى إحدى شركات السياحة المرخصة، وذلك وفقًا للضوابط الجديدة التي تنظم رحلات العمرة لضمان توفير خدمات متكاملة للحجاج والمعتمرين.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

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