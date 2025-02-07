"الجيزة": ـ12 مدرسة جديدة بالمحافظة العام الدراسي المقبل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن دخول 12 مدرسة جديدة إلى الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس بهدف تخفيف الكثافات داخل الفصول.

370 فصلًا جديدًا بتكلفة 265 مليون جنيه

وأوضح "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، أن المدارس التي تم إنشاؤها تشمل مشروعات إنشاء جديد وإحلال جزئي وتوسعات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 265 مليون جنيه، لتوفير 370 فصلًا دراسيًا جديدًا، مما يسهم في تقليل الضغط على الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.

أسماء المدارس الجديدة والتوسعات

تشمل المدارس الجديدة والتوسعات كلًا من:

مدرسة الوفاء الثانوية بوراق العرب – حي الوراق.

مدرسة خليل اللمعي الثانوية بقرية سقارة – مركز البدرشين.

مدرسة الحكمة للتعليم الأساسي بكفر نصار.

مدرسة الحاج حلمي الدالي بمنشأة البكاري – حي الهرم.

مدرسة بين السرايات الجديدة المشتركة – حي الدقي.

توسعة مدرسة عثمان أحمد عثمان بنات – منطقة الكوم الأخضر – حي

الطالبية.

مدارس جديدة بحي بولاق الدكرور تشمل:

المهندس شريف إسماعيل الابتدائية.

خالد بن الوليد للتعليم الأساسي.

عمرو بن العاص الرسمية لغات.

المستشار عدلي منصور للتعليم الأساسي.

الشهيد العميد إبراهيم الرفاعي رسمي لغات.

مجدي يعقوب للتعليم الأساسي.

الانتهاء من تجهيزات المدارس واستكمال المرافق

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم أنهتا التجهيزات النهائية لاستقبال الطلاب، مع توجيه شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بسرعة استكمال توصيل المرافق الأساسية للمدارس الجديدة.

تكليفات مشددة لاستكمال المشروعات وتحسين البيئة المدرسية

وجّه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، مع التشديد على:

استكمال أعمال الصيانة البسيطة للأثاثات المدرسية.

التأكد من نظافة الفصول ودورات المياه.

تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

استبدال أي ألواح زجاجية مكسورة بأخرى بلاستيكية لحماية الطلاب.

رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ومنع وجود أي إشغالات أو مخلفات.

إجراءات وقائية للحفاظ على صحة الطلاب

كما شدد المحافظ على ضرورة التوعية الصحية بالمدارس، من خلال:

توعية الطلاب وأولياء الأمور بالإجراءات الوقائية في طابور الصباح.

إقامة ندوات توعوية بالتعاون مع أطباء متخصصين.

عرض فيديوهات إرشادية للطلاب في حجرات الوسائط المتعددة.

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