وزير الري يتابع مشروع "تحسين أداء محطات الرفع" بالتعاون مع هولندا وجامعة زويل

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مشروع "تحسين أداء محطات الرفع في مصر" ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا (JCAR)"، بالتعاون مع جامعة زويل.

أهمية المشروع

أكد الوزير أهمية المشروع في تعزيز كفاءة محطات الرفع، عبر بناء قدرات العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتصميم منظومة متطورة لإدارة الأصول التابعة للمصلحة، مثل المحطات ووحدات الرفع والمعدات، استنادًا إلى مؤشرات فنية محددة، مما يسهم في تحسين الأداء العام للمنظومة المائية.

كما شدد على إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع، على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية، لمساعدة متخذي القرار في تحديد أولويات التأهيل والصيانة وفق معايير واضحة، بالإضافة إلى خطة لخفض استهلاك الطاقة بمحطات الرفع، في إطار جهود التكيف مع تغير المناخ.

الأنشطة التدريبية والتطويرية

تم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات المحققة في المشروع، حيث تم:

تنظيم 4 دورات تدريبية بمركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا، خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2023، بمشاركة 101 مهندس من مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

عقد برنامج تدريبي متقدم في معهد دلتارس الهولندي لـ 10 متخصصين من الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

تطوير منصة إلكترونية لإدارة الأصول، وتدريب 45 مهندسًا على استخدامها، عبر أداة اتصال تفاعلية تمهيدًا لإطلاقها رسميًا.

التعاون البحثي مع هولندا

يُذكر أن اتفاقية التعاون المشترك في "برنامج البحوث التطبيقية" (JCAR) تهدف إلى تعزيز التنسيق بين:

المركز القومي لبحوث المياه (وزارة الري).

مركز البحوث الزراعية (وزارة الزراعة).

معهد فاغينينغن الهولندي المختص بشؤون البيئة.

لجنة التقييم البيئي الهولندية.

مؤسسة دلتارس الهولندية.

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