خطة حكومية لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز استراتيجيات الطاقة وضمان استدامتها.

تناول اللقاء بحث ملفات التعاون المشترك في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز التحول الأخضر.

ناقش الجانبان، سبل تحسين كفاءة العمل، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في استخدامات الطاقة المتجددة لرفع كفاءة تشغيل المصانع وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الطاقة، مع التركيز على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن خطة الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 و65% عام 2040.

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال تستهدف تعزيز قدرة الشركات التابعة على التكيف مع المتغيرات العالمية، والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن خطط العمل تشمل تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، ودعم الابتكار البيئي، مع جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دمج حلول الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية، عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

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