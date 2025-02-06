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ساعات الزيارة.. مواعيد عمل المتحف المصري الكبير 2025

02:32 م الخميس 06 فبراير 2025

المتحف المصري الكبير

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن مواعيد عمل المتحف المصري الكبير 2025.

وقالت "الغرفة"، بحسب خطاب اليوم الخميس، حصل "مصراوي"، على نسخة منه، إنه ورد إليها من الهيئة المصرية للتنشيط السياحي قرار مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بمواعيد فتح قاعات العرض المتحفي.

مواعيد عمل المتحف المصري الكبير 2025


أضافت غرفة السياحة، أن مواعيد عمل المتحف المصري الكبير 2025، جاءت كما يلي:

- مواعيد الفتح الرسمية طوال أيام الأسبوع: من 9 صباحًا وحتى 6 مساءً.

- مواعيد فتح المتحف المصري الكبير في شهر رمضان 2025: من 9 صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

- مواعيد الفتح الرسمية للمتحف المصري الكبير خارج المواعيد الرسمية: يومي السبت والأربعاء: من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

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