مدبولي: استهداف تحلية 5 مليون متر مكعب يوميًا من مياه البحر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نستهدف خلال الفترة المقبلة بأن نصل لأكثر من 5 مليون متر مكعب يوميًا من تحلية مياه البحر.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه يتم البحث مع الشركات الكبرى المعنية بهذا الملف حتى تقدم لنا تصور بكيفية تحقيق هذا الأمر.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الشئ المهم أنه كلما كان الحجم كبيرًا قلت التكلفة وهذا هو ما يعنينا، قائلًا:"لو أنا مجرد بعمل على قد محطة صغيرة، آه بتكون شركات كثيرة قادرة تعملها ولكن تكلفتها تكون عالية، إنما لما بنعلن عن حجم كبير بتبدأ يتقدم لينا عروض بأرقام أقل".

وتابع: أن ما نستهدفه زيادة المكون المحلي لمستلزمات عملية تحلية مياه البحر داخل الدولة، وهدفنا تنفيذ المحطات وأن تكون مكوناتها بداخل الدولة المصرية.