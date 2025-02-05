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مدبولي: كشف بترولي جديد وواعد في شمال البحر المتوسط

05:58 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولى

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزير البترول أعلن وجود كشف جديد في منطقة "كينج مريوط - شمال البحر المتوسط"، من شركة "بريتيش بتروليوم".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذا الاكتشاف واعد، والأرقام الخاصة به ستعلن خلال الفترة المقبلة بالتفصيل، والميزة أن هذا الاكتشاف "بترولي ونفطي مع غاز".

وأوضح رئيس الحكومة، أنه متوقع ظهور أكثر من اكتشاف خلال الفترة المقبلة، وهذه أخبار إيجابية وتؤكد انتظام الدولة المصرية في سداد مستحقات الشركاء الأجانب الذي بدؤوا في التوسع في أعمال الحفر والاستكشاف وبدأ مردود ذلك يظهر خلال الفترة الحالية.

وتابع: الزيادة السكانية ضمن أولوياتنا، واستمرار معدلات الزيادة السكانية في الانخفاض خلال الـ10 سنين المقبلة ستكون فارقة مع الدولة المصرية.

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الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير البترول اكتشاف بترولي ونفطي كينج مريوط
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