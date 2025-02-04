ورش إبداعية وتوعوية للأطفال تشهد إقبالا في معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار :

شهد جناح الطفل في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، إقبالًا واسعًا على مجموعة من الورش الفنية والثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن فعاليات وزارة الثقافة الموجهة للأطفال.

تنوعت الفعاليات لتشمل ورشة توعوية بعنوان “إنذار الخطر من التحرش” قدمتها شيرين عبد المولى، حيث ناقشت المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال، وطرق التعرف على أشكال التحرش المختلفة، وكيفية التصرف في المواقف المزعجة، مع تدريبهم على قول “لا” بثقة وطلب المساعدة من الكبار، وذلك من خلال لعبة السلم والثعبان كأداة تعليمية مبتكرة.

كما تضمنت الفعاليات ورشة “كولاج” حول شخصية المعرض، الكاتبة فاطمة المعدول، قدمتها الفنانة كريمة الديب، إلى جانب ورشة تصميم “كروت تشجيعية” لتعزيز حب القراءة لدى الأطفال، أشرفت عليها شهد عيد.

وفي إطار تنمية الإبداع، أقيمت ورشة “إعادة تدوير” بإدارة غادة علي وإسراء حسان، حيث صنع الأطفال أشكالًا فنية باستخدام الفوم، كما قدمت الفنانة رانيا شلتوت ورشة لصنع فوانيس رمضان بعصيان الشيش الخشبية والفوم الجليتر.

وشملت الفعاليات أيضًا ورشة “حُلي” للمدربة منى عبد الوهاب، حيث تعلم الأطفال صناعة الإكسسوارات باستخدام الخرز الملون والخشبي.

أما ضمن ورش الشباب والعمال، فقد استمرت ورشة “أشغال النحاس” للفنان عزت مصطفى، والتي أبدع فيها المشاركون بأعمال زخرفية على النحاس، كما قدمت الفنانة سعاد المهدي ورشة “إكسسوارات” لصناعة العقود من الخرز والكريستال والمرمر.

جاءت هذه الفعاليات تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بإدارة الدكتورة جيهان حسن، وقصر الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل، بالإضافة إلى الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بإدارة أحمد يسري.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في المعرض هذا العام بأكثر من 165 عنوانًا جديدًا تغطي مجالات متنوعة، منها التاريخ، التراث، الأدب الشعبي، التراجم العالمية، الفلسفة، النقد الأدبي، الفنون، المسرح، والموسيقى، إلى جانب سلاسل متخصصة في السينما، السير الذاتية، وأدب الرحلات، مع تخصيص أركان خاصة لكتب الأطفال والكتب المخفضة.

كما تنظم الهيئة مجموعة من الجولات الميدانية للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات، بالإضافة إلى استضافة أطفال المناطق الجديدة الآمنة (بديل العشوائيات)، فضلًا عن ركن مخصص لتطبيق “توت” الخاص بكتب ومجلات الأطفال.

يُذكر أن المعرض هذا العام يستضيف 1300 دار نشر من 80 دولة، بمشاركة 6000 عارض، فيما تحل سلطنة عمان كضيف شرف. وقد تم اختيار العالم الراحل د. أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، بينما تم تكريم الكاتبة فاطمة المعدول كـ**“شخصية معرض كتاب الطفل”**.

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