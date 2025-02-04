وزير الصحة يصدر قرارًا بشأن إعادة الأدوية منتهية الصلاحية من المستشفيات والوحدات

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كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا وزارياً بشأن إرجاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية الصلاحية، من الوحدات التابعة لوزارة الصحة.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه "يتعين على المنشآت الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان أو لوحدات الإدارة المحلية العمل على إرجاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية الصلاحية إلى الشركات الموردة عن طريق الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، مع مراعاة الالتزام بأحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية".

وأشار الوزير في مادته الثانية، إلى ضرورة عدم اتخاذ قرار بإعدام أيًا من الأصناف منتهية الصلاحية (تبرعات - أحراز - غيرها) إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخذ موافقة السلطة المختصة.

وسبق أن أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، وتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.