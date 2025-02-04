وزير الري يوجه بضمان جودة تنفيذ عملية إحلال قنطرة بحر مويس بالقليوبية -12 صورة

كتب- أحمد السعداوي:

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة القليوبية، لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، وكان في استقباله المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة في ما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة .

وتفقد سويلم يرافقه المهندس عطية، موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، حيث تابع أعمال الإحلال الجارية بالقنطرة، موجهًا بمراعاة كل المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة كل الأعمال والاختبارات؛ للتأكد من الالتزام بكل المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ .

ووجه الوزير بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم؛ للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة التي مر على إنشائها نحو ١٥٠ عامًا، ووجه بدراسة الاستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث استثمارها بالشكل الأمثل .

وصرح سويلم بأنه وبناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٤٧ ألف منشأ مائي بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت؛ فقد بدأت الوزارة في تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والتي تتضمن كمرحلة أولى إحلال قنطرة فم بحر مويس و(٥) سحارات و(٣) تغطيات و(٦) برابخ و(٤٧) منشأ نهاية ترعة و(٢٥٧) بوابة؛ حيث تهدف الوزارة إلى تطوير وتحديث البوابات كإحدى أدوات تطوير منظومة الري 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادًا على التصرفات بديلًا عن المناسيب .

ووجه سويلم رئيسَ الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بمتابعة إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجاري المائية، بالتنسيق مع أجهزة المحليات .