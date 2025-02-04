نشرة التوك شو| رأي الكنيسة في إضافة الدين لمجموع الثانوية وتفاصيل اقتحام اجتماع الهيئة العليا للوفد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

قانون عثماني.. البابا تواضروس الثاني يكشف سبب اعتراضه على اسم "المجلس الملي"

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن الأسباب الكامنة وراء عدم إعادة تشكيل المجلس الملي العام، وهو المجلس الذي كان مسؤولًا عن إدارة ممتلكات الكنيسة القبطية.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، حيث أوضح أن المجلس الملي هو إرث للقوانين العثمانية، وأن مصطلح "الملة" الذي يشير إليه لم يعد مستخدمًا في الوقت الحالي.

الوفد: مقتحمو اجتماع الهيئة العليا ليسوا بلطجية

أوضح الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسمه، أن مجموعة من الأعضاء حاولوا اقتحام اجتماع الهيئة العليا، مدعين حقهم في الحضور.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أكد الهضيبي أن هذا الأمر مخالف للنظام الداخلي للحزب، وأن الهيئة العليا هي الجهة المخولة لاتخاذ القرارات.

البابا تواضروس يكشف عن رأيه في إضافة الدين لمجموع الثانوية العامة

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للمرة الأولى عن وجهة نظر الكنيسة بشأن إضافة مادة التربية الدينية إلى مجموع الثانوية العامة.

وفي حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أوضح أن الكنيسة تؤيد أن تُعتبر التربية الدينية مادة نجاح ورسوب في الثانوية العامة، ولكن دون احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي للدرجات.

عمرو أديب: تصريحات ترامب بضم الضفة الغربية لإسرائيل مرعبة

علق الإعلامي عمرو أديب على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، واصفًا إياها بـ"التصريحات المرعبة".

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، تساءل أديب: "لو ده حصل، مين هيتصدى ليهم؟.. لا تقولي الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي.. طيب هنعمل إيه؟"

"شعبة الدواء" تكشف تفاصيل توسع أكبر شركة فرنسية للأدوية في مصنعها

كشف علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل توسع شركة فرنسية كبرى في مجال صناعة الأدوية في مصر.

وأكد "عوف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن أكبر شركة فرنسية في أوروبا ستقوم بتوسيع مصنعها في مصر، مما يجعل هذا المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أن هذه الخطوة ستجعل من مصر دولة محورية في صناعة الدواء.

حماية المستهلك: غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه على المخالفين لتخفيضات الأوكازيون

أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أشار الجزار إلى أن رئيس الجهاز وجه بتكثيف الرقابة الميدانية وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه على المخالفين.