فيديو- "معلومات الوزراء" يرصد جهود مصر في دعم غزة بآلاف الأطنان من المساعدات

كتب- محمد سامي:

أكد محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور أن مئات الشحنات تدخل يوميا لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة مع الاستعداد لزيادة عددها في حال ارتفاع الكميات المخطط لها، وشدد على أن المساعدات لا تقتصر على دخول الشحنات فقط، بل تشمل أيضا استقبال المصابين.

جاء ذلك في سلسة من الفيديوهات التي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من أمام معبر رفح البري، لرصد جهود مصر في إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن الأزمة الفلسطينية الحالية ليست الوحيدة التي ساندتها مصر، فمنذ عام 1948، ومصر تساند جميع القضايا العربية.. مؤكدا أن جميع قطاعات الدولة تعمل وفق خطة دقيقة للغاية لمعاونة أشقائنا الفلسطينيين في هذه الأزمة.

وخلال اللقاءات، عبر عدد من سائقي شاحنات المساعدات المصرية المتجهة إلى غزة عن فرحتهم بوقف الحرب، مؤكدين تمسكهم بإيصال الأمانة إلى مستحقيها.

وكشفت اللقاءات مع مسؤولي القوافل الطبية أمام معبر رفح لـ"مركز المعلومات" أنه يتم يوميا دخول ما بين 300 إلى 350 شاحنة من معبر رفح البري، من الجانب المصري إلى قطاع غزة، لإغاثة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل الشاحنات أدوية ومواد غذائية، وسط استعدادات كبيرة من قِبل وزارة الصحة المصرية، والهلال الأحمر المصري، وهيئة الإسعاف المصرية أمام معبر رفح البري، تحسبا لبدء استقبال المصابين والجرحى فور السماح بدخولهم إلى مصر.

ومن داخل حي الأسمرات، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التجهيزات والاستعدادات للقوافل الطبية قبيل انطلاقها إلى معبر رفح، خلال لقائه مع رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر" هشام خليفة، حيث أطلق الصندوق القافلة السادسة للمساعدات، والتي تعد أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة، محملة بأكثر من 4200 طن من المساعدات المتنوعة.

وخلال اللقاءات، كشفت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، عن الجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.