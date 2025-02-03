"الزراعة": لجان فنية تتابع تراخيص المشاتل والصوب للتأكد من السلامة وعدم تغيير النشاط

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بقطاع الإرشاد الزراعي، في بيان لها اليوم الإثنين، متابعة المشاتل والتراخيص الخاصة بها، وكذلك الصوب الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرور الدائم والدوري على كل أنشطة القطاع الزراعي، والتأكد من سلامة الإجراءات، فضلًا عن التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، ومتابعة الزراعات الخاصة بهم.

وأشار عطا إلى أنه تم تشكيل لجان فنية من مهندسي الإدارة المركزية للبساتين، وتكليفهم بالمرور والمتابعة والحصر، والتأكد من تطبيق كل القرارات المنظمة للعمل، والتأكد من عدم استغلال المساحات المرخصة لأنشطة المشاتل أو الصوب أو الحدائق الخاصة أو غيرها، في أنشطة تخالف الغرض محل الترخيص، أو التعدي عليها بالبناء، أو إقامة أنشطة محظور إقامتها على الأراضي الزراعية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين أنه في حال رصد أية مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالتنسيق مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، حفاظًا على الثروة النباتية.

وواصلت اللجان التابعة للإدارة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات وأقسام البساتين، متابعة زراعات الخضر والفاكهة بالمحافظات المختلفة، وفحص الزراعات، فضلًا عن تقديم التوصيات الزراعية المناسبة، وفقًا لحالة المحصول، في إطار الدعم الفني الذي تقدمه الوزارة للمزارعين.