خالد البلشي يعلن عودة معامل البرج والمختبر لمشروع علاج الصحفيين - (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

أعلن الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين عن عودة تفعيل بروتوكول التعاون مع معامل البرج والمختبر من جديد بعد توقفه لعدة أشهر وذلك في إطار حرص النقابة في المحافظة على الضمانات الإجتماعية لأعضائها.

وقال البلشي عبر صفحته الشخصية فيسبوك "بعد نموذج للتفاوض الاجتماعي والنقابي لضمان حقوق الزملاء.. تم حل المشكلة مع معامل البرج والمختبر وبدء استقبال الصحفيين وأسرهم بجميع الفروع اعتبارًا من السبت ١ مارس.. رمضان كريم عليكم جميعًا"

وكانت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين،قد أعلنت إيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا)، وذلك بسبب إصرارها على زيادة أسعار الخدمات المقدمة للنقابات الثلاثة دونا عن نظيراتها من النقابات المهنية، وأن خاضت النقابات الثلاثة مفاوضات موسعة للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.

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