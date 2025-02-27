رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للأسطول الشمالي

وزيرة البيئة: إنجازات غير مسبوقة في الملف البيئي وتحولات فارقة نحو التنمية

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لتنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي للأسطول الشمالي، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة المصرية.

أبرز فعاليات المشروع

تم عرض التقارير والقرارات على كافة المستويات، مما أكد الجاهزية القتالية العالية للوحدات المشاركة.

كما تم تنفيذ سيناريوهات عملياتية تحاكي مختلف التحديات والمهام القتالية، ومناقشة الأساليب التكتيكية لتنفيذ المهام العسكرية بدقة وكفاءة.

وأكد الفريق أحمد خليفة، أن القوات المسلحة تمتلك منظومات قتالية وفنية متطورة تمكنها من حماية الوطن وصون مقدساته.

وأشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به القوات البحرية في تأمين الحدود الساحلية للدولة، وأثنى على الروح المعنوية العالية للقوات المشاركة، وقدرتهم على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف.

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