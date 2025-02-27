رئيس الوزراء يفتتح مصنع "إيرليكويد" لإنتاج الغازات الطبية والصناعية

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع شركة إيرليكويد في مصر (Air Liquide) لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركة.

تفاصيل المشروع

بعد إزاحة الستار إيذانًا ببدء التشغيل، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس بريان شيتي، رئيس مجلس إدارة شركة "إيرليكويد"، الذي أوضح أن المصنع أقيم على مساحة 25 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 80 مليون يورو.

ويختص بإنتاج الأكسجين، والنيتروجين، والأرجون (غاز مسال)، حيث بدأ التشغيل التجريبي في مايو 2024، ثم التشغيل الفعلي في أغسطس 2024، بطاقة إنتاجية:

- 770 طنًا يوميًا من الأكسجين

- 370 طنًا يوميًا من النيتروجين

- 30 طنًا يوميًا من الأرجون

مراحل الإنتاج

قدم رئيس الشركة شرحًا تفصيليًا حول مراحل إنتاج الغازات الطبية والصناعية، والتي تشمل:

1- مرحلة ضغط الهواء الجوي: يتم التقاط الهواء الطبيعي وتنقيته من الشوائب لضمان أعلى مستويات النقاء.

2- مرحلة التبريد: يتم تبريد الهواء المضغوط والمُفلتر تمهيدًا لفصل مكوناته.

3- مرحلة فصل الغازات: يتم استخراج الأكسجين، والنيتروجين، والأرجون، لاستخدامها في الأغراض الطبية والصناعية، حيث يتم إمداد العديد من المصانع المجاورة بهذه الغازات لدعم عملياتها الإنتاجية.

إنتاج رقائق "الويفر" للطاقة الشمسية

إضافة إلى إنتاج الغازات، أوضح رئيس الشركة أن المصنع يتضمن مرحلة ثانية للتشغيل تهدف إلى إنتاج رقائق "الويفر"، وهي مكونات أساسية تُستخدم في تصنيع الخلايا الشمسية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجا سنويًا.

وأكد أن الشركة هي الوحيدة في مصر التي تنتج هذه الرقائق، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز توطين هذه الصناعة الاستراتيجية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم الطاقة الجديدة والمتجددة.

توجيهات رئيس الوزراء

في ختام الجولة، وجه رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدراسة سبل دعم الشركة وتذليل العقبات التي تواجهها، لتمكينها من التوسع في إنتاج رقائق "الويفر"، بما يعزز استراتيجية مصر في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

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