المفتي يهنئ الشيخ أيمن عبدالغني لتجديد تكليفه رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة للشيخ أيمن عبد الغني، بمناسبة تجديد الثقة به رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية.

وذكر مفتي الجمهورية في بيان له، اليوم، أنَّ هذا القرار يعكس الجهود المتميزة التي يبذلها رئيس قطاع المعاهد في خدمة التعليم الأزهري، وحرصَه الدائم على النهوض بالمعاهد الأزهرية، والارتقاء بمستوى طلابها علميًّا وتربويًّا؛ بما يُسهم في ترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يجسِّد رسالةَ الأزهر الشريف في نشر العلم وتعزيز قيم التسامح والاعتدال.

وأضاف المفتي قائلًا: "وإننا إذ نسأل الله تعالى أن يوفِّق فضيلته في مهامه الجديدة، ويمده بعونه وسداده، لِمَا فيه الخير لمصر وأزهرها الشريف، ندعو المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ الأزهر منارةً للعلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة".

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