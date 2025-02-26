محافظ جنوب سيناء: 120 منزلًا بدويًا في طابا ضمن مشاريع مستدامة بالمحافظة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المستدامة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك حيث استعرض أبرز المشاريع الجارية.

وأشار مبارك خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء 60 منزلاً بدوياً في قرية النقب التابعة لمدينة طابا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 80%.

وأضاف أنه سيتم إنشاء 60 منزلاً آخر خلال المرحلة الثانية، مع العمل على توصيل شبكات المياه والكهرباء لتلبية احتياجات السكان. وأكد أن هذه المنازل مجهزة بأعلى المستويات، بتكلفة إجمالية تبلغ 95 مليون جنيه.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن مشروع المساكن البدوية يعد أحد أبرز المشاريع التنموية في المحافظة، حيث تصل مساحة كل منزل إلى 180 متراً، مما يوفر بيئة معيشية مريحة ومناسبة لأهالي المنطقة.

وأكد أن هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المواطنين في المناطق النائية.

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