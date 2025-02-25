وزارة التنمية المحلية تستعرض التجربة المصرية في تخطيط وإدارة الأراضي

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في المهندس علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي والذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط تحت شعار "الأراضي في صلب التحديات الراهنة: الاستثمار والصمود والابتكار".

شهدت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية بعنوان "تعزيز الاستفادة من خلال تخطيط وإدارة الأراضي في مصر" بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية، وأحمد رزق، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر.

وأعرب المهندس علاء عبد الفتاح، خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الحوارية، عن سعادته بمشاركته بهذا المؤتمر، حيث يشكل المؤتمر معلمًا مهمًا في تعزيز الحوكمة الرشيدة للأراضي من أجل تحقيق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلام في المنطقة العربية.

كما يهدف إلى تبادل المعرفة بشأن الممارسات الجيدة والابتكارات، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة في الأراضي.

ويوفر المؤتمر منصة لمناقشة تجارب البلدان، وتقديم البحوث الجديدة، وتوجيه الاستثمارات وتزويدها بالمعلومات، وتعزيز الالتزام رفيع المستوى بتحسين قطاع الأراضي.

واستعرض مساعد وزيرة التنمية المحلية، خلال جلسته النقاشية، التجربة المصرية في هذا الملف ومناقشة آليات وسُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية تخطيط وإدارة الأراضي ودورها الفعال في تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضري وأيضًا تعزيز التمويل المخطط والفعال في المناطق الحضرية.

وأكد المهندس علاء عبد الفتاح، ضرورة وجود آليه لإدارة الأراضي داخل المدن المصرية من خلال نهج تشاركي بين أجهزة الدولة وأصحاب المصلحة من ملاك الأراضي لتعزيز كفاءة العمران وإتاحة بيئة عمرانية متكاملة آمنه ومستدامة مع ضمان الحيازة والملكية لأصحاب الأراضي وتم طرح عدة سيناريوهات لأساليب الشراكة والإدارة ذات الكفاءة.

وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية العمل العربي المشترك في مجال إدارة الأراضي وتعزيز الاستثمار المستدام، وأهمية التخطيط الجيد للأراضي وإدارتها بشكل فعال وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز محاور تمويل البرامج المتكاملة والشاملة للتنمية والتطوير الحضري، وتبادل الرؤى والخبرات بين ممثلين المدن المشاركة وخبراء التخطيط الحضري والباحثين والمنظمات الدولية، لوضع آليات محددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بقطاع السكن والتنمية الحضرية المستدامة، والسعي لتطوير آليات تخطيط المدن الذكية.

كما شهدت الجلسة أيضًا عرض مشروع "حيّنا" الذي يتم تنفيذه بمحافظتي دمياط وقنا، بالتعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة "مكتب مصر" ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية.

وتأتي مشاركة وزارة التنمية المحلية في المؤتمر العربي للأراضي ضمن جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز التعاون العربي والدولي في إتاحة الفرص المتعلقة بحوكمة الأراضي في المنطقة العربية، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، وتحسين الوصول إلى الحقوق العقارية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومبادرة الأراضي العربية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والبنك الدولي، إضافة إلى مشاركة التحالف الدولي للأراضي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأراضي والتنمية المستدامة.

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