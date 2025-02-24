وزير النقل والصناعة: تخصيص كامل للمناطق الصناعية.. وشبكة طرق متطورة

كتبت -داليا الظنيني:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، في جولة داخل مصنع شركة جلاس روك للمواد العازلة، والمتخصص في إنتاج مواسير الصوف الزجاجي العازلة، بالإضافة إلى زيارة محطة الحاويات بمدينة السادات، وذلك في إطار متابعة المشروعات الصناعية والنقل اللوجستي.

وقال "الوزير" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية TeN مساء الاثنين، إن المنطقة الصناعية بمدينة السادات شهدت نسبة تخصيص بلغت 100%، مشيرًا إلى أن الهيئة الاقتصادية التابعة لوزارة النقل تمتلك القدرة على إنشاء مصانع لدعم القطاع الصناعي.

وأكد أن المنطقة اللوجستية الجديدة ستسهل عملية نقل المنتجات بطريقة آمنة وفعالة، مما يعزز سلاسل الإمداد ويسهم في زيادة الصادرات.

وشدد على أن الشركات المصرية ستلعب دورًا محوريًا في إعادة إعمار غزة، مستفيدة من شبكة الطرق والقطارات السريعة التي تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية.

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