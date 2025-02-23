مراسم استقبال رسمية لـ"مدبولي" في الكويت قبل مباحثاته مع "الصباح"

كتب- محمد سامي:

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأحد، إلى مبنى المؤتمرات في قصر بيان، بدولة الكويت، لبدء جلسة المُباحثات الرسمية، التي يترأسها ونظيره الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت.

ولدى وصول الدكتور مصطفى مدبولي إلى مقر انعقاد جلسة المباحثات، جرت مراسم الاستقبال الرسمية، بتشريف رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث تم عزف السلامين الوطنيين لمصر والكويت، واستعراض حرس الشرف.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب الكويتي؛ كل من شريدة عبدالله المعوشرجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء (رئيس بعثة الشرف)، وعبدالعزيز دخيل الدخيل رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء، وعبدالله علي اليحيا وزير الخارجية، والمهندسة نورة سليمان الفصام وزيرة المالية وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من كبار المسئولين بدولة الكويت، وبحضور السفير المصري بالكويت أسامة شلتوت.

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