برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد بداية من الاحد 23 فبراير وحتى الجمعة 28 فبراير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد 23 فبراير اسمرار الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على معظم أنحاء البلاد واضطراب بحركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط

بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم بداية من الإثنين 24 فبراير وحتى الجمعة 28 فبراير فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.