"سُحب تتكون الآن".. الأرصاد تصدر بيانا بشأن تطورات الطقس: برودة وأمطار ونشاط للرياح

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكون السحب المتوسطة على شمال البلاد مما يؤدي إلى وجود فرص سقوط الأمطار وذلك وفق آخر صور للأقمار الصناعية.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد نشاطًا للرياح الشمالية على معظم الأنحاء، وتكون الأجواء باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا.

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وأضافت "الهيئة"، أن درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة تنخفض بقيم تتراوح من (4:3) درجة على أغلب الأنحاء، حيث تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 17 درجة بينما تسجل السواحل الشمالية 15 درجة.

سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة

وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وتابعت "الأرصاد": تستمر هذه الأجواء خلال الأسبوع، ويصاحبها اضطراب الملاحة البحرية غدًا السبت 22 فبراير 2025، على سواحل "مطروح- إسكندرية- كفر الشيخ- البحيرة"، ويصل ارتفاع الأمواج من 3 إلى متر.

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