لصيام صحي.. ماذا يفعل مريض السكر قبل شهر رمضان؟

كتب- أحمد جمعة:

تبرز أهمية استعداد مرضى السكري بشكل مبكر لضمان صيام صحي وآمن، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال متابعة دقيقة لمستويات السكر في الدم واستشارة الطبيب المختص لوضع خطة طبية مناسبة خلال الشهر الفضيل.

ويتساءل الكثير من مرضى السكري عن موقفهم من الصيام خلال شهر رمضان الكريم، بالنظر إلى حالتهم الصحية التي تتطلب الحصول في كثير من الأوقات على الأدوية المنظمة لمستوى السكر في الدم، وكذلك قدرتهم على تحمل الصيام لعدة ساعات.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة لمياء هارون، أخصائي التغذية العلاجية، على ضرورة أن يبدأ مريض السكري تحضيراته الصحية قبل حلول شهر رمضان، مشيرة إلى أهمية المتابعة المستمرة لمستويات السكر في الدم والتنسيق المسبق مع الطبيب المعالج.

وأوضحت "هارون" في فيديو نشرته وزارة الصحة والسكان، أن "مريض السكري ينبغي عليه مراقبة مستوى السكر بشكل منتظم باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك على مدار اليوم، وعدم الانتظار حتى ظهور أعراض التعب للبدء في القياس".

وشددت على أهمية الالتزام بتعليمات الطبيب بشأن الأدوية والنظام الغذائي خلال فترة الصيام.

وأشارت إلى أن "من أبرز الأوقات التي يجب فيها قياس السكر هي الفترة التي تسبق أذان المغرب بساعة، حيث يعد هذا التوقيت حساسًا لتقييم مدى قدرة المريض على إكمال الصيام بأمان".

وأكدت أنه "في حال ملاحظة انخفاض مستوى السكر في الدم إلى معدلات خطرة، يتعين على المريض الإفطار فورًا لتجنب أي مضاعفات صحية، كما يجب كسر الصيام في حال ارتفاع السكر عن المستويات الطبيعية".

واختتمت أخصائي التغذية العلاجية حديثها بالتأكيد على أن الالتزام بالتوجيهات الطبية واتباع نظام غذائي متوازن يسهمان في الحفاظ على استقرار الحالة الصحية لمرضى السكري خلال شهر رمضان.

وزارة الصحة تحذر من مخاطر محتملة لمرضى السكر في رمضان

ووفق وزارة الصحة، فإن هناك مخاطر للصيام غير الآمن على مريض السكري، إذ قد يسبب الصيام لمرضى السكر عدّة مخاطر رئيسية وهي: ارتفاع وهبوط مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى حدوث الجفاف والذي قد يؤثر على وظائف الكلى والأوعية الدموية.

كما قد يحدث ارتفاع السكر بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي تحدث في رمضان مع قلة شرب الماء خلال ساعات الإفطار، أما الهبوط فقد يحدث بسبب طول عدد ساعات الصيام والتي قد تصل إلى متوسط 17 ساعة بالإضافة إلى عدم تعديل أدوية السكر بما قد يتناسب مع الصيام.

وأشارت الوزارة في إمساكيتها الصحية للصيام، إلى أنه بسبب قلة شرب الماء مع تناول النشويات ذات المؤشر الجلايسمي العالي مع المخللات والحوادق وكثرة شرب الشاي والقهوة بالإضافة إلى المجهود البدني الزائد أثناء الصيام، قد يؤدي هذا إلى حدوث الجفاف والذي يؤدي إلى زيادة نسب حدوث مشاكل الكلى والأوعية الدموية وتسبب زيادة في نسب حدوث الجفاف.

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