عبور أول دفعة من المنازل المتنقلة لمعبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة

القاهرة - مصراوي:

عبرت أول دفعة من المنازل المتنقلة اليوم الخميس إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أنه سيتم اليوم إدخال جرافة مع 15 منزلًا متنقلًا مقسمة على خمس شاحنات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى دخول الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين بقطاع غزة لمعبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضحت أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، الذي جرى بوساطة مصرية وقطرية، ينص على إدخال معدات لإنشاء 60 ألفا من المنازل المؤقتة لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أصبحوا في العراء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع طوال الشهور الماضية.

واستعرضت القناة عددًا من الشاحنات المصطفة أمام معبر رفح والمحملة بعدد من المنازل المتنقلة أمام معبر رفح تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة والتي ستكون منازل مؤقتة للفلسطينيين داخل قطاع غزة الذي دمره الاحتلال.

وتبلغ مساحة المنازل المتنقلة 40 مترًا وتضم غرفتين مجهزتين وتسمح باستقبال ثلاثة أسرّة ومزودة بوصلات للكهرباء والإضاءة وتحتوي على نوافذ للتهوية، فضلا عن أن الحوائط عازلة لدرجات الحرارة، وذلك ليتنسى من يعيش داخل المنازل المتنقلة أن يحيا حياة كريمة داخل قطاع غزة إلى حين إعادة إعمار القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، سلمت كتائب القسام، للجنة الدولية للصليب الأحمر، جثامين أربع رهائن إسرائيليين.

اقرأ أيضًا:

تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة

توجيهات جديدة من الأزهر بشأن ضوابط المعاش المبكر

السيسي يتوجه إلى السعودية بعد ختام زيارته لإسبانيا

وصول أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة

تخفيضات على التذاكر.. النقل تعلن مميزات ذوي الهمم في المواصلات العامة

بيان مهم من الإسكان بشأن فرز مستندات المتقدمين لشقق سكن لكل المصريين 5