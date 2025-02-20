السيسي يصدق على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وجاء في نص القرار، أنه بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ فقد تقرر: ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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