المفتي يلتقي وفدًا من علماء كردستان العراق على هامش "الحوار الإسلامي" بالبحرين

وزير السياحة والآثار يلتقي وفدًا كنسيًا إسبانيًا لتعزيز السياحة الدينية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

التقى الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا من علماء كردستان العراق، يمثله كلا من الدكتور إبراهيم محمد طاهر البرزنجي، ممثل وزير الأوقاف، والمفتش العام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في كوردستان، ومدير معهد كوردستان لتأهيل وتطوير الأئمة والخطباء، والدكتور عبد الله سعيد ويسي، رئيس علماء إقليم كوردستان، والمشرف العام على الإفتاء.

ودار النقاش حول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك من خلال التدريب على صناعة الإفتاء وتأهيل المفتين، وكيفية مواجهة الأفكار المتطرفة، وآلية التفاعل مع الأفكار الإلحادية، وإجراء المراجعة الفكرية للأفكار المنحرفة والآراء الشاذة، والتعاون أيضًا فيما يتعلق بالإرشاد الأُسري، وتبادل الإصدارات العلمية المختلفة.

كما تطرق الحديث إلى الانضمام للأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، وحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها دار الإفتاء المصرية.

يأتي هذا اللقاء ضمن نشاط المفتي المكثف في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي: أمة واحدة ومصير مشترك"، والمنعقد خلال يومي 19 و ‏‏20 فبراير الجاري، برعاية كريمة من الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملكِ البحرين الشقيقة، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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