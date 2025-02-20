سؤال برلماني لوزير الكهرباء حول استغلال المخلفات البيئية في إنتاج الطاقة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول إمكانية استغلال المخلفات البيئية لإنتاج الطاقة، بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأشارت إلى فكرة استخدام المخلفات تحت الضغط والرمال الساخنة كوسيلة لتوليد الطاقة، وذلك بعد توقيع وزير الكهرباء اتفاقية لإنشاء محطات لطاقة الرياح بالتعاون مع شركة "أكوا باور" السعودية.

وأكدت "متى"، في بيان صحفي، أن مصر تمتلك كميات كبيرة من المخلفات غير المستغلة يوميًا، مما يتيح فرصة كبيرة لتحويلها إلى مصدر طاقة مستدام.

كما دعت إلى تعاون مشترك بين وزارات البيئة، الكهرباء، التنمية المحلية، والإسكان، لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الرياح بالقرب من المجمعات السكنية والصناعية، وذلك بتكاليف منخفضة، مما يسهم في توفير الطاقة بأسعار مناسبة للمصانع والمناطق السكنية المجاورة.

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