ريهام عبدالحكيم تحيي حفل أم كلثوم - (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

بدأت منذ قليل الفقرة الثانية لحفل كوكب الشرق، أم كلثوم بمسرح ماسبيرو للفنانة ريهام عبدالحكيم التي تغني باقة من روائع كوكب الشرق، كما يشهد الحفل ومبنى ماسبيرو العديد من المفاجآت، احتفالًا بهذه المناسبة.

‎ومن المقرر أن يشهد حفل مسرح التلفزيون، اليوم، تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25 عاما على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري، وضمن الاحتفال بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق، ومن المنتظر تكريم مخرجة المسلسل أنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبدالعزيز، أرملة الراحل محفوظ عبدالرحمن كاتب المسلسل، والتي أدت دور والدة أم كلثوم، وتكريم اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيمها لحفل أم كلثوم بمسرح ماسبيرو وذلك بمناسبة مرور قرن ونصف على ميلادها.

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