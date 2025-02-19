"الأرصاد" تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

كتبت -داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض كبير لدرجات الحرارة بداية من شهر فبراير الجاري، مع استمرار التراجع خلال الأيام المقبلة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع سقوط أمطار تتراوح شدتها من ضعيفة إلى متوسطة في الصعيد والمناطق الصحراوية والساحلية، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بنسب تصل إلى 4 درجات، لتكون درجة الحرارة نهارا في القاهرة 15 درجة مئوية، و9 درجات مئوية ليلا، وذلك بداية من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت أنه في شمال الصعيد، ستتراجع درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية ليلا، بداية من يوم الجمعة المقبلة، مع وجود السحب والسوائب العالقة، وشبورة خفيفة في الصباح الباكر.

وتابعت: ستكون هناك أتربة متوسطة بداية من يوم السبت المقبل، ومن الضروري ارتداء الملابس الثقيلة .. فصل الشتاء ينتهي في 21 مارس .. والفترة الحالية ذروة فصل الشتاء".

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