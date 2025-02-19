مد فرصة استقبال طلبات لتحويل الأفكار البحثية إلى شركات ناشئة.. رابط التسجيل

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال R2E بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية حتى 28 فبراير الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه "إذا كنت باحثًا ولديك ابتكار بحثي، وترغب في أن تصبح رائد أعمال، لا تفوت الفرصة، وسجل الآن".

وتابعت: يهدف البرنامج إلى تدريب الباحثين على مهارات ريادة الأعمال، وتمكينهم من تحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online)

ويمكن للراغبين التقديم اضغط هنا.

ونوهت أن آخر موعد للتقديم التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال R2E بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية 28 فبراير الجاري.

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