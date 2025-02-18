عاصم الجزار رئيسًا للجبهة الوطنية.. والسيد القصير أمينًا عامًا

كتب - عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، عن موافقة لجنة شؤون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، بعد اتخاذ كل الإجراءات الرسمية التي نص عليها القانون، وتم نشر هذه الموافقة في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/2/2025.

ووفقًا للنظام الأساسي الذي وافقت عليه لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بات الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار رئيسًا لحزب الجبهة الوطنية، والسيد محمد مرزوق القصير أمينًا عامًّا للحزب.

ومن المقرر أن تُجرى حاليًا اجتماعات داخلية على مستوى القيادات للانتهاء من التشكيلات الرئيسية للحزب.

اقرأ أيضًا:

تعديل مواعيد مترو الأنفاق في رمضان.. مصدر يكشف التفاصيل وآخر الرحلات

قبل 10 أيام على رمضان.. توجيه عاجل لوزير التموين لكل مديريات الجمهورية



