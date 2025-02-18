"الأوقاف": إطلاق 3 خدمات للتبرع بسهولة عبر منصة "مصر الرقمية" دون مصروفات إدارية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق ثلاث خدمات رقمية جديدة لوزارة الأوقاف عبر منصة مصر الرقمية وهي: صكوك الإطعام، وعمارة المساجد، والنذور؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوظيف التكنولوجيا في تسهيل تبرعات المواطنين للمشروعات الخيرية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين.

وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن سعادته بتعزيز التعاون بين وزارتي الاتصالات والأوقاف في إطلاق هذه الخدمات الرقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية التحول الرقمي التي تعمل الوزارة على تنفيذها، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بطريقة سريعة وآمنة، وبما يسهم في تحسين آلية التبرعات المجتمعية.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن إطلاق هذه الخدمات الرقمية يهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في عملية التبرعات، ويؤكد رؤية الوزارة في تسهيل مشاركة المواطنين في المشروعات الخيرية بطريقة آمنة، وذلك لضمان وصول كامل التبرعات إلى مستحقيها، مؤكدًا أن الوزارة ستظل تسعى جاهدة لتطوير آلياتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتشمل الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها عبر منصة مصر الرقمية خدمات: صكوك الإطعام التي تستهدف وصول لحوم الأضاحي والإطعام وشنط السلع الغذائية كاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار المشروع الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات الدولة المعنية بشئون الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى خدمة عمارة المساجد التي تخصص لصيانة وترميم وإحلال المساجد والأضرحة الملحقة بها وفرشها، وخدمة النذور المخصصة لصيانة وترميم المساجد وفرشها، وتأسيس وتجهيز المكتبات الملحقة بالمساجد وتزويدها بالكتب الدينية، والمسابقات الدينية التي تقيمها وزارة الأوقاف.

ومن المقرر تفعيل خدمة صكوك الأضاحي بعد شهر رمضان استعدادًا لعيد الأضحى.

وتتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين سبل التبرع بسهولة على النحو الذي يوفر الوقت والجهد عبر الدخول إلى المنصة واختيار خدمات الأوقاف، ثم اختيار الخدمة المطلوبة والتبرع من خلال عدة وسائل للدفع الإلكتروني مثل الكروت الائتمانية والمحافظ الإلكترونية، وذلك بما يضمن للمواطنين وصول كامل مبلغ التبرع للمستحقين، حيث إنها معفاة من أي مصاريف إدارية أو إعلانية أو خصومات.

يمكن الحصول على الخدمات الجديدة لوزارة الأوقاف على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي: هنا

وتناول الاجتماع تطورات العمل في مشروع التحول الرقمي لمنظومة هيئة الأوقاف المصرية، كما تمت مناقشة مستجدات العمل في مشروع حصر أصول الأوقاف ضمن منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة.

اقرأ أيضًا:

20 صورة لشقق الإسكان المتوسط سكن لكل المصريين

انخفاض الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قانون البناء الموحد.. تعرف على استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية

الرئيس السيسي يتوجه إلى إسبانيا.. ويلتقي الملك ورئيس الوزراء وكبرى الشركات