نشرة التوك شو| تفاصيل الورقة المصرية لإعادة إعمار غزة وتطورات قضية اليوتيوبر أحمد أبو زيد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

من غزة إلى أوكرانيا.. عمرو أديب: الرياض مركزًا لحل نصف أزمات العالم

أكد الإعلامي عمرو أديب أن نصف مشاكل العالم ستُناقش في الرياض خلال الأيام القادمة، حيث سيتم فتح العديد من الملفات الهامة، بما في ذلك الحرب الأوكرانية الروسية، القضية الفلسطينية، وكارثة غزة، بالإضافة إلى تقديم الحلول المناسبة لهذه الأزمات.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح أديب أن الرياض وقياداتها تلعب دورًا محوريًا في التوسط ووضع الحلول وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

وقف إطلاق النار 10 سنوات.. لميس الحديدي تكشف تفاصيل الورقة المصرية في غزة

كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل الورقة المصرية التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة لمدة عشر سنوات.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أوضحت الحديدي أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير ضمانات دولية لوقف إطلاق النار، والتزام إسرائيل بعدم شن أي عمليات عسكرية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة وإنشاء لجنة من الدول المانحة للإشراف على صرف الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.

محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد يكشف تطورات قضيته بتهمة بالاتجار في النقد الأجنبي

كشف المحامي محمد عمر، محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد الذي يُحاكم في قضية تتهمه بالاتجار في النقد الأجنبي، حقيقة ما تردد عن رغبة موكله في مغادرة البلاد بعد انتهاء القضية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر" مساء الاثنين، أوضح عمر أن موكله، لم يخبره بأي نية لمغادرة البلاد بسبب القضية التي يحاكم فيها.

ضحية السحل بأكتوبر تكشف تفاصيل الواقعة: تم ضبط طليقي في أقل من 24 ساعة

كشفت أسماء يحيى، ضحية واقعة السحل على يد طليقها أمام محكمة الأسرة في 6 أكتوبر، عن تفاصيل القبض عليه والتحقيق معه، حيث تواصل نيابة السادس من أكتوبر الاستماع إلى أقوالها وأقوال شقيقتها، إلى جانب استجواب طليقها، بعد نجاحها في ضبط المتهم خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث.

وأعربت أسماء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، عن تقديرها لدور الجهات الأمنية في سرعة القبض على طليقها.

أحمد موسى يُشيد بوزير الطاقة السعودي: العلاقات المصرية السعودية قوية ومصيرنا واحد

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية قوية جدًا، وأن حديث الوزير وصل إلى أكثر من 100 مليون مصري.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح موسى أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أكد أن الاستقرار بين مصر والسعودية سيظل قائمًا، متحدثًا بكل حب عن مصر وشعبها.

عبدالمنعم سعيد: من مصلحة المنطقة أن تنزوي حماس عن المشهد في الوقت الراهن

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن العالم لا يزال في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، ولا يمكن القفز إلى المراحل التالية، لكنه شدد على ضرورة الاستعداد لها.

خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أوضح السعيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يذكر قضية التهجير خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك بسبب انشغاله بالأزمات الداخلية والحرب في أوكرانيا.

إبراهيم عيسى: أحداث غزة تؤثر على مستقبل مصر السياسي والاقتصادي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن التركيز الحالي على حياة المواطن المصري ومستوى معيشته ومستقبله السياسي والأوضاع العامة في مصر، يبدأ وينتهي بما يجري في غزة.

خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أضاف عيسى أن الأحداث الجارية في غزة وما سيحدث فيها خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، ستحدد وتؤثر بشكل كبير على لقمة عيش المصريين، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، كما ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر.