وزير الشؤون النيابية يستعرض جهود الحكومة في ملف الصناعة وحل مشكلة المصانع المتعثرة

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن موضوعات طلبات المناقشة المعروضة بمجلس الشيوخ تمثل أهمية كبيرة؛ لارتباطها بملف الصناعة والتنمية الصناعية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة حاليًّا بذلك الملف؛ مما دعاها إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء يختص بالتنمية الصناعية، بالإضافة إلى نائب لرئيس الوزراء يختص بالتنمية البشرية.

جاء ذلك خلال كلمة فوزي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين؛ لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة معتمدة على التصنيع في زيادة الإنتاج في خطتها وبرنامجها؛ وهو الأمر الذي يستوجب منا العمل على إنجاح ملف الصناعة، لارتباطه بالأمن القومي المصري.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية بأن التحديات المتعلقة بالميزان التجاري، تتطلب منا الاعتماد على التصنيع المحلي والتوسع فيه؛ لتقليل حجم الاستيراد، والحد من الطلب على الدولار، وفي نفس الوقت التوسع في توفير فرص التشغيل.

وأشار فوزي إلى عدد من الجهود والخطوات التي تقوم بها الدولة في دعم القطاع الصناعي؛ بدايةً من إعداد البنية التحتية والتخطيط الصناعي اللازم لتحقيق التنمية الصناعية، موضحًا أن ذلك يُعرف في علم الاقتصاد بخلق الوظائف.

وتابع وزير الشؤون النيابية: بالنسبة إلى المصانع المتعثرة؛ فالحكومة تسعى بالفعل لإقالتها من عثرتها، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى تدخل أكثر من جهة، مؤكدًا حرص الدولة على تشغيل المصانع المتعثرة؛ نظرًا لأن أدواتها وماكيناتها جاهزة للعمل.

وأشار فوزي إلى عدد من القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لدعم القطاع الصناعي؛ منها عدم إغلاق أي مصنع بقرار فردي من الوزارة، وعدم نزول لجنة من موظف من جهة واحدة، للتفتيش على المصانع، بل لجان من عدد من الجهات المختصة.

وأشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بحرص مجلس الشيوخ على فتح ذلك الملف، وترحيب الحكومة للمشاركة في مناقشته، معلنًا اعتذار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن عدم حضور الجلسة اليوم.

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