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قبول استقالة العضو المتفرغ للشئون المالية والموارد البشرية بـ"نقل الكهرباء"

09:40 م الأحد 16 فبراير 2025

اجتماع وزير الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قبل الاستقالة التي تقدم بها المحاسب هاني اسماعيل العضو المتفرغ للشئون المالية والموارد البشرية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أنه سيتم تخصيص مكتب للمحاسب هاني إسماعيل بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء للعمل كمستشارًا بالشركة في مبنى الشركة بمنطقة جليم التابع للشركة.

ووفقا للمعلومات ، فإنه تم أيضا رفض طلب رئيس قطاعات شبكات شركة شمال القاهرة بتسوية المعاش بعد قرار وزير الكهرباء بنقله لشركة القناة لتوزيع الكهرباء للعمل مستشارًا.

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وزير الكهرباء محمود عصمت نقل الكهرباء
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