إعادة إعمار دون تهجير.. عمرو أديب يكشف ملامح الخطة المصرية لمستقبل غزة

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي عمرو أديب، ملامح الخطة المصرية الخاصة بمستقبل قطاع غزة، وذلك في مواجهة الخطة الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، والتي تتضمن تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وأوضح أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أن الخطة المصرية ستُطرح خلال القمة العربية الخماسية المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس المقبل.

وأشار أديب إلى أن القمة الخماسية ستشمل خمس دول عربية، هي: مصر، السعودية، الإمارات، قطر، والأردن.

ولفت إلى أن الخطة المصرية ترتكز على عنصرين رئيسيين: الأول هو استبعاد حركة حماس من حكم غزة، والثاني هو إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.

وأكد أن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق استقرار دائم في غزة مع الحفاظ على حقوق سكانها، مشيرًا إلى وجود مشكلتين رئيسيتين قد تعيقان تنفيذ الخطة المصرية، وقد تعيدان القضية إلى نقطة الصفر، الأولى هي إمكانية التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية في رام الله بشأن الوضع السياسي الجديد، والثانية هي ضمان عدم قيام إسرائيل بأي خطوات قد تؤدي إلى تدمير الاتفاق.

وقال: "مصر ضامن لتنفيذ حماس التعهدات، ومصر تبدو واثقة، حماس تعهدت لمصر أنها لن تكون موجودة في غزة، ولكن هل سيتم الالتزام بهذا الأمر؟ هذا ما لا نعرفه".

وأضاف أديب أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الملف، حيث إنها تدخلت بشكل مباشر لضمان تنفيذ التعهدات، لكنها تواجه تحديات داخلية وخارجية معقدة.

وأشار إلى أن السعودية ستلعب دورًا واضحًا في الفترة المقبلة فيما يتعلق بملف غزة، مما يعكس أهمية التنسيق العربي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.