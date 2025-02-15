الغرفة التجارية: تخفيضات حتى 25% في 29 معرضًا لـ "أهلاً رمضان" بالجيزة

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن جهود الغرفة في توفير السلع الأساسية خلال معارض "أهلاً رمضان"، مشيرًا إلى تخصيص أماكن للتجار لضمان إتاحة المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر قناة "صدى البلد"، أوضح الشاهد أن محافظة الجيزة تحتضن 29 معرضًا ضمن المبادرة، مع تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على مختلف السلع.

وأكد أن المعارض توفر جميع المنتجات الغذائية، بما في ذلك مستلزمات الشهر الكريم مثل الياميش، لافتًا إلى استمرار الفعاليات حتى نهاية رمضان، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

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