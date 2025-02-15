حدث في 8ساعات| افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بباب الشعرية.. ووفود مصرية وأوروبية وعربية يزورون مستشفى العريش

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها التقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

تخفيضات 30%.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بباب الشعرية -(قائمة الأسعار)

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم في ميدان باب الشعرية بالقاهرة، ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

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انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.. أول تنازل عن الترشح على مقعد النقيب

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، اليوم السبت 15 فبراير 2025م، طلبًا من الزميل أحمد فتحي أحمد محمد "أخبار اليوم" بتنازله عن الترشح على مقعد نقيب الصحفيين.

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وفود مصرية وأوروبية وعربية يزورون مستشفى العريش العام

قام وفد يضم نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار والدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ووفد من البرلمان الأوروبي برئاسة النائبة إيراتكس غارسيا بيريز، ووفد من الجامعة العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد اليوم السبت بزيارة مستشفى العريش العام.

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موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي اعتبارًا من الجمعة المقبلة، مما يؤدي إلى اضطراب الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

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بالصور.. وزير الصحة يستقبل مصابي غزة بمعبر رفح

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية لعدد من المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، في معبر رفح البري، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أركان حرب خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية.

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صور.. 4 محافظات تطلق قوافل إغاثية لدعم أهالي غزة

تواصل وزارة التنمية المحلية، متابعة الجهود الإغاثية التي قامت بها محافظات، الوادي الجديد، والإسماعيلية، ومطروح، وجنوب سيناء، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لإرسال قوافل إنسانية ضخمة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

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رئيس الوزراء: مصر تعتزم التركيز على ملف الإصلاح الإداري

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ ماري أنطوانيت روز كاتر، المديرة التنفيذية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الإفريقية، ومحمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقي.

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"مدبولي" يلتقي الرئيس الفلسطيني في إثيوبيا.. ماذا دار بينهما؟

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقي.

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استعدادًا لصيف 2025.. وزير الري يوجه بتطهير الترع وتوفير الاحتياجات المائية في قنا

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، إلى محافظة قنا، لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة .

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نص وثيقة القاهرة لرفض التهجير.. 6 أسباب تعزز بقاء الفلسطينيين على أراضيهم

أطلق مجلس الشباب المصري، والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، "وثيقة القاهرة لرفض التهجير".

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بيان مهم من الجيزة بشأن قطع المياه عن مركز أطفيح

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في إعادة ضخ المياه؛ لتصل تدريجيًا لمركز أطفيح والقرى التابعة له.

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